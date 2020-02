Juventus-Inter rinviata a lunedÃ¬? Un problema per la Coppa Italia – CdS

Juventus-Inter rinviata a lunedì? Un problema per la Coppa Italia – CdS

Juventus-Inter spostata di 24 ore? Secondo il “Corriere dello Sport” FIGC, Lega Serie A e i due club hanno ragionato molto su questa possibilità ma creerebbe delle problematiche legate alle due semifinali di Coppa Italia, ecco perché.

RIAPERTURA IN DUBBIO – Juventus-Inter rinviata a lunedì per consentire l’accesso al pubblico? Un’idea sulla quale ieri FIGC, Lega Serie A e i due club hanno ragionato ma ad oggi non ci sarebbero i presupposti, e il tempo stringe. Secondo il quotidiano romano Juventus e Milan hanno chiesto di rinviare di 24h i loro rispettivi match, ma questo creerebbe un problema grosso per quanto riguarda la Coppa Italia, una reazione a catena che intaccherebbe anche la Rai, proprietaria dei diritti TV per quanto riguarda la Coppa Nazionale. Mercoledì è in programma Juventus-Milan, la semifinale a quel punto dovrebbe essere rinviata a giovedì, quando si giocherà anche Napoli-Inter. Il Genoa (che domenica sfida il Milan in trasferta alle 12:30) sarebbe favorevole al rinvio del match mentre l’Inter è più indirizzata verso il no – anche perché a quel punto Antonio Conte avrebbe a disposizione pochi giorni per preparare la sfida contro i partenopei -. “In realtà, però, il problema è più profondo e riguarda tutto il Paese, non solo il calcio. Perché purtroppo la certezza che la situazione negli stadi possa tornare lunedì alla normalità al momento non c’è. Anzi… i numeri dei contagiati, aumentati di molto negli ultimi due giorni, non inducono all’ottimismo”.