Juventus-Inter, record di telecamere e 170 paesi connessi per la finale

L’Inter si avvicina alla sfida contro la Juventus che mette in palio il secondo titolo della stagione. I nerazzurri vogliono portarsi a casa la finale di Coppa Italia e intanto, la Lega Serie A, svela una copertura televisiva da record.

RECORD – L’Inter vola a Roma mercoledì per giocarsi la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Una sfida da dentro-fuori per alzare il secondo trofeo al cielo. Intanto la Lega Serie A ha svelato come questo evento sarà coperto in maniera record. Con un comunicato ufficiale infatti, la Lega ha reso conto come ci saranno ben 35 telecamere pronte a seguire ogni singolo movimento della partita. Questo è un record per una partita di Coppa Italia e gli utenti avranno a disposizione anche di entrare in contatto con la realtà aumentata al termine della partita interagendo e vedendo replay come in un videogioco. Ecco le parole sul tema di Luigi Di Servio, amministratore delegato. «Dopo la prima trasmissione di una partita di calcio nel Metaverso in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa alziamo ulteriormente il livello e portiamo sul campo importanti novità tecnologiche per offrire uno spettacolo sempre più entusiasmante per i tifosi. Sperimentazione e innovazione tecnologica sono le parole chiave del nuovo modo in cui vogliamo raccontare i nostri eventi, con una produzione che si avvicina sempre più ai prodotti cinematografici. Nuove modalità e linguaggi per rendere il prodotto sempre più spettacolare». Inoltre saranno 170 i paesi connessi nel mondo con 35 broadcaster diversi che copriranno l’evento.