Juventus-Inter, la probabile formazione che schiererà Allegri – TS

Juventus-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia, si giocherà questa sera, alle ore 21.00. Ecco quale sembra essere la probabile formazione che metterà in campo Allegri secondo Tuttosport.

PROBABILE FORMAZIONE – Manca sempre meno a Juventus-Inter. Se per la semifinale d’andata di Coppa Italia, Simone Inzaghi pensa a qualche rotazione (vedi articolo), Massimiliano Allegri sembra voler schierare la migliore formazione possibile. Tra gli undici che scenderanno in campo questa sera, secondo Tuttosport, ci sarà Perin tra i pali e, davanti a lui Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo Allegri probabilmente sceglierà di affidarsi a Fagioli, Locatelli e Rabiot, con Cuadrado sulla fascia destra e Kostic su quella sinistra. In avanti, invece, Vlahovic con alle spalle Di Maria. Di seguito la probabile formazione bianconera completa per Juventus-Inter.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Dimaria; Vlahovic.

Fonte: Tuttosport