Juventus-Inter, partita in chiaro? Sky si offre. Una legge non lo prevede

Condividi questo articolo

Juventus-Inter si giocherà domenica sera ma a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Per questo motivo Sky, che detiene i diritti per trasmetterla ai propri abbonati, si è proposta di metterla in chiaro su Tv8. Una legge però, come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, non lo prevede.

IN CHIARO, ANZI NO – Juventus-Inter, il match più atteso della stagione soprattutto in chiave scudetto, si giocherà a porte chiuse per un motivo più che valido. Per questo motivo nella giornata di ieri, Sky – TV satellitare che detiene i diritti per trasmetterla ai propri abbonati -, si è proposta di trasmettere il match in chiaro per tutti sul canale Tv8 (vedi articolo). La disponibilità è arrivata anche da parte dal Ministro dello Sport, Spadafora (QUI le sue dichiarazioni) che ha aperto alla possibilità di vedere le partite in chiaro anche se, a detta sua: «sono decisioni che deve prendere la Lega Serie A». In realtà però non è così, perché la legge Melandri – testo che dal 2008 regola la commercializzazione dei diritti televisivi legati al calcio italiano – non prevede questo tipo di eccezionalità. Sarebbe necessario dunque un intervento legislativo, un decreto che però non è arrivato, i tempi stringono e secondo quanto riportato sempre dalla rosea, sembrerebbe che nessuno voglia prendersi da solo questa responsabilità.