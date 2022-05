Juventus-Inter, non solo boom di ascolti e spettatori: ecco l’incasso record

Juventus-Inter è stata la finale di Coppa Italia che ha visto trionfare i nerazzurri in rimonta nei tempi supplementari. Il match, oltre al record di ascolti (vedi articolo), ha fatto segnare anche un incasso record. Di seguito le cifre svelate da Calcio e Finanza

ENNESIMO RECORD – Juventus-Inter, finale di Coppa Italia, ha visto trionfare la squadra di Simone Inzaghi che riacciuffa i bianconeri grazie a un rigore di Hakan Calhanoglu per poi ribaltare tutto nei tempi supplementari grazie alla doppietta di Ivan Perisic. Oltre a far registrare un boom di ascolti e uno stadio Olimpico sold-out (vedi numero spettatori), il quarto derby d’Italia della stagione ha segnato il record di incasso per la competizione con un totale di 5.148.455 euro.

NUMERI – Il record precedente, vale a dire 4,15 milioni di euro, appartiene al derby tra Inter e Milan dello scorso 19 aprile, valevole appunto per la semifinale di Coppa Italia che a sua volta ha battuto il record della finale del 2016 in cui si erano affrontate Milan e Juventus, con un incasso di 3,92 milioni di euro.