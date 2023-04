Juventus-Inter, niente parole Inzaghi. La questione interessante

Le ultime sulla squadra di Simone Inzaghi in vista di Juventus-Inter, gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, (e non solo).

ULTIME – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Simone Inzaghi non parlerà in vista del match di Coppa Italia tra la Juventus e la “sua” Inter, cosa che spesso capita nel prepartita quando ci sono degli impegni ravvicinati. Allenamento della squadra nerazzurra in corso ad Appiano Gentile. La questione interessante è capire le scelte dell’allenatore sugli attaccanti contro la compagine bianconera, ma anche contro la Salernitana e contro il Benfica. Comincia un periodo di scelte dunque per il tecnico, visto che nel 2023, a parte Lautaro Martinez, gli altri tre giocatori offensivi hanno segnato con il contagocce.

Fonte: Sky Sport