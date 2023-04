Juventus-Inter, le pagelle: Lukaku insufficiente nonostante il rigore – TS

Nonostante il gol su rigore che ha permesso ai suoi di pareggiare all’ultimo, Romelu Lukaku non raggiunge la sufficienza

PAGELLE – TuttoSport decide di non premiare Romelu Lukaku nonostante il gol. Il belga si porta a casa un 5 in pagella per via del giallo per il fallo su Gatti e poi dell’espulsione per l’esultanza. Lautaro Martinez non va tanto meglio: il suo voto è 5,5. El Toro si sbatte ma non riesce a trovare mai il guizzo. Il migliore in campo del reparto offensivo è Dzeko, che insieme ad Handanovic è anche il migliore in campo con un 6,5. Il bosniaco è il vero regista della squadra nerazzurra, nonostante gli manchi lo spunto dei bei tempi. Per quanto riguarda il numero 1, invece, si distingue per una grande parata su Di Maria dopo pochi minuti. Sul gol di Cuadrado non può invece fare molto.

Fonte: TuttoSport – Stefano Salandin