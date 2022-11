Juventus-Inter, la risposta di Dzeko agli insulti dei tifosi bianconeri

Juventus-Inter non è mai una partita come le altre e lo dimostrano le numerose polemiche che ogni volta animano il dibattito post partita. Anche ieri sera, come di consueto si sono quindi verificati episodi poco felici tra i tifosi bianconeri e i calciatori nerazzurri in campo. In particolare, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il protagonista di questa vicenda è stato l’attaccante bosniaco Edin Dzeko.

LA RISPOSTA AGLI INSULTI −Nei minuti finali di Juventus-Inter, si è accesa una particolare situazione tra i tifosi bianconeri ed Edin Dzeko. Il calciatore nerazzurro, nella frenesia di cercare di riaprire il match, si è particolarmente adirato con un raccattapalle che, come avviene di consueto, ha cercato rallentare la ripresa del gioco. I tifosi della Juventus una volta visto ciò, ne hanno subito approfittato per imbeccare il bosniaco coprendolo di insulti. Il numero 9 nerazzurro ha poi risposto a queste provocazioni portando le mani verso le parti proprie parti intime.