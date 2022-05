Juventus-Inter, inizia fase 2 della vendita biglietti per finale di Coppa Italia

Inizia oggi la fase 2 della vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia, Juventus-Inter, prevista mercoledì 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

FASE 2: ABBONATI E SOCI INTER CLUB – È iniziata oggi la fase 2 della vendita dei biglietti per Juventus-Inter, finale di Coppa Italia in programma mercoledì 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma. I tagliandi sono in vendita sul portale Vivaticket. A seguire le informazioni sulla fase 2 e 3 pubblicate sul sito dell’Inter. “La seconda fase di vendita sarà attiva dalle ore 10:00 del 4 maggio alle ore 9:00 del 5 maggio e sarà riservata agli abbonati 19/20 più i soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli utilizzatori siano soci Inter Club attivi per la stagione 21/22. Sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della tessera socio Inter Club, “-“, la data di nascita in formato GGMMAAA per concludere l’acquisto (Esempio: S0000000000-GGMMAAA)“.

EVENTUALE FASE 3: VENDITA LIBERA – “La terza e ultima fase di vendita dei biglietti residui, libera per tutti, inizierà eventualmente alle ore 12 di giovedì 5 maggio“.

Fonte: Inter.it