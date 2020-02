Juventus-Inter, Handanovic si allena con i guanti ma il tempo stringe – CdS

Condividi questo articolo

Juventus-Inter diventa una lotta contro il tempo per Samir Handanovic che punta forte il big-match di domenica sera. Questa sera invece in Europa League secondo il “Corriere dello Sport” toccherà ancora a Daniele Padelli per la sua sesta partita consecutiva con la maglia nerazzurra.

VERSO IL RIENTRO – Juventus-Inter sarà la partita del ritorno in campo di Samir Handanovic? Il Capitano nerazzurro ieri è tornato ad allenarsi con i guanti, ma secondo quanto riportato dal quotidiano romano però il numero uno dell’Inter non ha ancora svolto un vero e proprio allenamento “da portiere”. Sarà dunque una corsa contro il tempo in vista del big-match di domenica sera, Samir vuole esserci a tutti i costi e saranno decisivi gli ultimi giorni della settimana per prendere una decisione in base alle risposte in allenamento. Questa sera intanto toccherà ancora una volta a Daniele Padelli difendere i pali dell’Inter, per la sesta volta consecutiva in questa stagione, e in Europa League.