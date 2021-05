Juventus-Inter: gli ultimi dubbi di formazione per Andrea Pirlo

I DUBBI DI PIRLO – Pirlo ha ancora dei dubbi di formazione per la partita di domani: «Qualche dubbio lo abbiamo. Di sicuro vedremo Szczęsny in porta e Alex Sandro. Dovremo vedere se riposerà uno tra Danilo o Cuadrado o li vedremo entrambi in un 4-4-2. Potrebbe restare fuori Bonucci. Considerando che c’è la partita di Coppa Italia potrebbe decidere di non rischiarlo e giocare con de Ligt e Chiellini. Davanti sempre favorito Dybala su Morata al fianco di Cristiano Ronaldo».

