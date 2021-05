Juventus-Inter, non può e non deve passare in secondo piano il tragico arbitraggio di Gianpaolo Calvarese durante la partita. Inter perplessa, dai giocatori alla società.

NO COMMENT – Juventus-Inter, partita di relativa importanza per i ragazzi allenati da Antonio Conte. Dopo la partita resta la rabbia dei giocatori, soprattutto dei croati, che attraverso i social hanno espresso tutta la loro rabbia per le decisioni dell’arbitro. Tira un sospiro di sollievo invece la dirigenza visto che certi episodi sono arrivati a campionato già deciso. Resta però la perplessità per il comportamento dell’arbitro, ma come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, si è deciso di non prendere una posizione in merito. Come Antonio Conte, che al termine della partita oltre a non aver parlato in TV, ha preferito anche non parlare attraverso i social.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

