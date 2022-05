Juventus-Inter, finale Coppa Italia: definite le attività della vigilia: parlano in 4

Juventus-Inter mercoledì prossimo assegnerà la Coppa Italia 2021-2022. Per la finale di mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma la Lega Serie A ha definito le attività della vigilia.

IL PROGRAMMA – Oggi niente conferenza stampa per Simone Inzaghi, che prima della partita con l’Empoli ha parlato a Inter TV (vedi articolo). La farà, non da solo, per la finale di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì prossimo. Questo quanto annunciato dalla Lega Serie A:

– martedì 10 maggio ore 18.45: conferenza stampa di Simone Inzaghi accompagnato da un calciatore – durata trenta minuti

– martedì 10 maggio ore 19.30: conferenza stampa di Massimiliano Allegri accompagnato da un calciatore – durata trenta minuti