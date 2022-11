Juventus-Inter, è derby d’Italia anche in Europa: i nerazzurri cercano il sorpasso nel ranking

Juventus e Inter si sfideranno questo weekend all’Allianz Arena. Oltre al campo, però, bianconeri e nerazzurri si scontreranno anche nel ranking UEFA. I nerazzurri, grazie agli ultimi risultati positivi in Champions League, potrebbero sorpassare i bianconeri in classifica

NON SOLO CAMPO – Juventus e Inter si daranno battaglia domenica sera all’Allianz Arena. Oltre allo scontro sul rettangolo verde, le due squadre si potrebbero dare battaglia anche in campo europeo. Secondo Calcio e Finanza, l’Inter potrebbe presto sorpassare la Juventus nel ranking UEFA. Al momento i nerazzurri sono al 14° posto con 83 punti. La Juventus, invece, occupa la nona posizione a quota novanta punti. Il club nerazzurro, passando gli ottavi di finale di UEFA Champions League, potrebbe innanzitutto consolidare la sua posizione e puntare alla seconda fascia. In più, data la retrocessione della Vecchia Signora in UEFA Europa League e l’uscita dal conteggio del ranking la stagione 2018-2019, nella prossima stagione l’Inter potrebbe essere dietro la Juventus di un solo punto e così preparare il terreno per il sorpasso, tornando a essere così la prima italiana nel ranking, come accaduto fino alla stagione 2013-2014.