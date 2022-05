Juventus-Inter, corteo direzione stadio a Roma. Coi tifosi della Lazio

Juventus-Inter si avvicina e tra non molto apriranno i cancelli dell’Olimpico. Nutrita la rappresentanza di tifosi nerazzurri, con un corteo assieme a quelli della Lazio.

GEMELLAGGIO RINSALDATO – Per Juventus-Inter si rinnova il gemellaggio fra la Curva Nord e i tifosi della Lazio. Tanti sostenitori biancocelesti si sono uniti a quelli nerazzurri nel corteo direzione Stadio Olimpico di Roma, in attesa della finale di Coppa Italia. Numerosi i presenti, in zona Ponte Milvio, per uno dei vari eventi di avvicinamento alla partitissima di stasera. Fra poco il gruppo sarà pronto a entrare sugli spalti, dove ovviamente l’Inter avrà la Curva Nord come settore.