Juventus-Inter, Conte e i ballottaggi: tre dubbi oltre Handanovic – TS

Stando a quanto riporta il quotidiano “Tuttosport” in edicola, Antonio Conte deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista di Juventus-Inter. Oltre all’incognita Handanovic, il tecnico sta pensando a quale formazione schierare nel match a porte chiuse dell’Allianz Stadium

HANDANOVIC MA NON SOLO – Giovedì c’è il Ludogorets, vero. Ma la testa di Antonio Conte è tutta a Juventus-Inter, il big match della prossima giornata di Serie A che verrà disputato a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Il tecnico salentino sta pensando a quale formazione schierare contro la sua ex squadra: ballano in 8, secondo il quotidiano torinese. In primis c’è il dubbio Handanovic, legato alle condizioni del portiere sloveno (vedi qui). Ma ci sono altri tre ballottaggi.

TRE BALLOTTAGGI – Il dubbio principale per Antonio Conte è il solito: Matias Vecino o Christian Eriksen? Il rinvio del match contro la Sampdoria non ha permesso al tecnico salentino di proseguire l’inserimento del danese in partite ufficiali, ma la settimana netta di allenamenti potrebbero aver accelerato comunque le cose. Ma l’uruguayano è l’uomo dei big match e sembra imprescindibile per il tecnico salentino. L’altro ballottaggio in vista di Juventus-Inter è quello tra Bastoni e Godin: l’ex Atletico Madrid, preferito in tutti i big match, sembra il favorito. Un dubbio a sorpresa potrebbe essere quello sulla destra: Candreva è insediato non da Moses ma da D’Ambrosio.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport.