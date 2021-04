Juventus-Inter con lo stadio aperto al pubblico? Fra le opzioni in corsa

Juventus-Inter potrebbe giocarsi davanti al pubblico, sebbene ridotto? Il Governo sta riflettendo sulla possibile riapertura degli stadi nelle ultime due giornate di Serie A.

SPERANZA FLEBILE – Come afferma Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, il Governo sta riflettendo sulla riapertura degli stadi per le ultime due giornate di Serie A (vedi parole). In casa Inter, questo comporta una data bene in evidenza, ed è quella del 16 maggio. Giorno in cui la squadra di Antonio Conte andrà in trasferta in casa della Juventus. E, a seguire, i nerazzurri potrebbero chiudere la stagione davanti a un numero ridotto di supporter a San Siro, nell’ultima giornata contro l’Udinese.

MOTIVAZIONE – Non vi sono ancora certezze in merito, le riflessioni sono in corso e manca un mese esatto. Tuttavia, sapere di poter giocare davanti alla Juventus ed al suo pubblico (sebbene ridotto), aggiunge ulteriore spinta all’Inter. Mai come ora è necessario chiudere ogni discorso prima della sfida contro i bianconeri (e contro la Roma, alla giornata precedente), trasformando le ultime giornate di Serie A in una passerella.