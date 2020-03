Juventus-Inter, arbitro Guida e altri 2 in isolamento dopo positività Rugani

Inter e Juventus si trovano in quarantena dopo la notizia della positività di Rugani al Coronavirus (vedi articolo). Secondo quanto rivelato dal “mattino.it”, anche l’arbitro del big match disputato lo scorso 8 marzo, Guida, ha optato per l’auto-isolamento

ISOLAMENTO – Marco Guida, l’arbitro internazionale di Pompei ma della sezione arbitrale di Torre Annunziata, che ha diretto Juventus-Inter, ha deciso per l’auto-isolamento nella propria abitazione dopo che la notizia di Daniele Rugani era stata comunicata. Una scelta che non impone controlli particolari. Guida, come anche tanti tesserati della Juventus e dell’Inter, non è stato sottoposto a tampone perché il protocollo è chiaro e non lo prevede. Con Guida domenica sera c’erano anche i napoletani Fabio Maresca, quarto uomo, e Ciro Carbone, assistente di linea. Anche loro sono in isolamento nel proprio domicilio, senza ulteriori misure.

Fonte: ilmattino.it – Pino Taormina