Juventus-Inter anche per compensi agli agenti. Le spese (folli) del 2021

L’Inter domenica sera affronta la Juventus nel big match che vale la speranza di tenere aperto ogni discorso scudetto. I nerazzurri lavorano ad Appiano Gentile e intanto viene reso noto quanto i club di Serie A hanno speso per le commissioni agli agenti. E’ già duello Juventus-Inter.

FOLLI – L’Inter se la gioca testa a tesa con la Juventus. Non in campo, quello domenica sera, ma nella classifica per le spese per le commissioni agli agenti dei giocatori. I nerazzurri infatti, secondo quanto riporta Calcio e Finanza in base ai Compensi ai procuratori diramati dalla Figc, sono secondi in classifica dietro alla Juventus. In totale l’Inter, nel 2021, ha speso più di 27 milioni mentre i bianconeri addirittura sfiorano i 29 milioni. Di seguito la classifica completa con il totale delle spese dei club di Serie A che ammonta a più di 170 milioni di euro.

Juventus – 28.914.175 euro Inter – 27.512.882 euro Roma – 25.962.250 euro Milan – 12.567.884,67 euro Atalanta – 8.353.775 euro Fiorentina – 8.256.475 euro Sampdoria – 7.227.645,10 euro Napoli – 6.906.264,11 euro Sassuolo – 6.817.361,37 euro Udinese – 5.820.175,61 euro Cagliari – 4.979.275 euro Lazio – 4.716.477,29 euro Genoa – 4.678.770 euro Verona – 4.539.516,75 euro Bologna – 3.961.288,80 euro Empoli – 3.631.850 euro Torino – 3.492.116 euro Spezia – 2.391.278,14 euro Venezia – 1.859.570,25 euro Salernitana – 1.242.844,59 euro TOTALE – 173.831.816,68 euro

Fonte: Calcio e Finanza