Juventus-Inter, altro blitz della Curva Nord sotto sede Lega: “Vergognatevi”

La Curva Nord non molla la presa sulla decisione di rinviare Juventus-Inter al 13 maggio e si presenta di nuovo sotto la sede della Lega Serie A con striscioni di protesta

STRISCIONI – In occasione del consiglio straordinario in conference call per analizzare l’emergenza Coronavirus, tifosi della Curva Nord dell’Inter si sono presentati di nuovo sotto la Lega Serie A esponendo striscioni di protesta per la decisione di rinviare Juventus-Inter al 13 maggio. Si possono leggere messaggi come “Lega indegni, vergognatevi“, “Rispetto per il calcio, rispetto per i tifosi“.