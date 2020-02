Juventus-Inter a porte chiuse? Si attende il decreto: 6 o 7 giorni? – GdS

Juventus-Inter, attesa oggi l’ufficialità del Decreto da parte del Governo, unico dubbio riguarda soprattutto la durata. L’Inter, secondo la “Gazzetta dello Sport”, la squadra più “colpita” a livello di calendario, sarà un rebus recuperare la partita contro la Sampdoria, senza considerare inoltre la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli.

A PORTE CHIUSE – Juventus-Inter, secondo quanto riporta la rosea, si giocherà regolarmente ma a porte chiuse, a meno di uno spostamento in altra sede chiesto dalla Juventus. Si discute però sulla durata del provvedimento: sei o sette giorni. Passaggio non banale, sottolinea il quotidiano: “in caso di sette giorni, il Decreto riguarderebbe anche il match scudetto dello Stadium.

CAOS INTER – Giornata frenetica ieri in casa Inter, con l’Amministratore Delegato Beppe Marotta tutto il giorno in chiamata con i vertici del mondo dello Sport e della politica, dal ministro della Salute Roberto Speranza al governatore della Lombardia Attilio Fontana, fino al presidente del CONI Giovanni Malagò (QUI le sue parole). L’Inter avrebbe voluto giocare la partita con la Sampdoria anche a porte chiuse, il decreto di sabato sera ha lasciato di sorpresa tutto l’ambiente nerazzurro. Questa scelta avrebbe evitato di complicare un calendario fitto di impegni per il club, che se dovesse andare avanti in Coppa Italia, avrebbe un solo mercoledì disponibile da qui al termine del campionato, ovvero il 20 maggio, quattro giorni prima della fine del campionato di Serie A.