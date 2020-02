Juventus-Inter a porte chiuse, scelta obbligata per le coppe – TS

“Tuttosport” spiega perché era inevitabile disputare Juventus-Inter a porte chiuse. Ora bisogna capire i termini per il rimborso dei biglietti.

SCELTA OBBLIGATA – Si gioca. Ma senza tifosi. Juventus-Inter, sfida scudetto, non si può rinviare per colpa di un calendario intasato di impegni e compresso dagli Europei a fine stagione, per cui l’unica strada praticabile sono le porte chiuse. Una scelta obbligata e di assoluto buon senso, considerato lo scenario generale, una scelta che tuttavia scontenta i tifosi, soprattutto quelli della Juventus, che ne colgono gli aspetti di disparità sportiva. Naturalmente giocare senza pubblico è uno svantaggio per il club bianconero, che non sfrutta a pieno il fattore campo in una delle partite più decisive per lo scudetto. Ma i motivi per cui viene fatta la scelta non lasciano spazio a nessuna polemica da parte del club di Andrea Agnelli, che ieri ha commentato in modo deciso e senza distinguo: «La sicurezza e la salute del Paese prima di tutto».

NODO COPPE – Lo scontento, insomma, rimane un tema fra tifosi che fino all’ultimo speravano nella possibilità di assistere alla partita, domenica o, semmai, in un’altra data. Il problema sono anche le Coppe europee: allo stato attuale delle cose non si può prevedere fino a che punto Juventus e Inter andranno avanti rispettivamente in Champions ed Europa League. E’ ovvio che in caso di prematura, non auspicabile, eliminazione di entrambe le squadre, si potrebbero liberare dei giorni infrasettimanali nei prossimi mesi, quando – si spera – l’emergenza da coronavirus sarà finita. Ma non si può certamente aspettare per definire il recupero di una partita così importante ed ecco perché, alla fine, si gioca a porte chiuse.