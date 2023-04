Juventus-Inter, 10 anni fuori dallo stadio per un minorenne – Sky

Juventus-Inter è stata una spiacevole partita, sia per le prestazioni delle due squadre che per i cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku. Paolo Aghemo ha dato un aggiornamento da Sky Sport sulle punizioni date ai responsabili.

CORI – I cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku hanno generato conseguenze, il Giudice Sportivo non ha lasciato passare l’episodio. Paolo Aghemo ha dato aggiornamenti sulla Juventus da Sky Sport: «La Juventus attraverso i suoi uffici e con un’operazione certosina è riuscita ad individuare i responsabili dei cori contro Lukaku su un video pubblicato su Twitter. I due individui erano nel primo anello della Curva Sud, hanno discriminato il giocatore con epiteti razzisti e sono un maggiorenne ed un minorenne. In collaborazione con la Questura la Juventus applicherà per loro il proprio codice di gradimento. Questo è un regolamento che fa sottoscrivere il club per l’ingresso ai propri impianti, tramite cui ci si riserva di vietare l’accesso agli spettatori in caso di situazioni violente o azioni contro l’etica. Il minorenne vedrà applicato il codice di gradimento per 10 anni».