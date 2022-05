Juventus infastidita dall’arbitraggio: manca rosso a Brozovic – TS

Non si placano le polemiche sull’arbitraggio di Valeri in Juventus-Inter. Secondo Tuttosport i bianconeri non sarebbero contenti dell’arbitraggio, in particolar modo sulla mancata espulsione di Brozovic

POLEMICHE – Non si fermano le polemiche relative all’arbitraggio di Juventus-Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri se la sono presa, soprattutto in campo, e lo dimostra la reazione di Allegri, poi espulso. L’episodio più contestato, oltre al rigore del 2-2 per il contatto Lautaro Martinez-De Ligt è la presunta mancata espulsione di Brozovic. Il croato, si legge, ammonito per fallo su Dybala, avrebbe calciato lontano il pallone con un “chiaro segno di protesta”. Si ipotizza che il nerazzurro ce l’avesse con i compagni di squadra ma la tesi, secondo il quotidiano, non regge. Il gesto è stato ripetuto da Brozovic anche successivamente quando, nel corso dei supplementari, ha buttato fuori il pallone dopo il contatto de Vrij-De Ligt. Anche qui, secondo Tuttosport, da regolamento ci sarebbero gli estremi per un secondo giallo al croato.

Fonte: Tuttosport – Antonio Milone