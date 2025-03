La Juventus incassa un’altra figuraccia: goleada della Fiorentina!

La Juventus perde 3-0 sul campo della Fiorentina e incassa la seconda figuraccia consecutiva. A segno l’ex Inter Gosens.

ALTRA FIGURACCIA -La domenica di Serie A vede alle 18 il grande scontro tra Fiorentina e Juventus, classica del calcio italiano visto che si tratta della 173esima sfida in massima serie tra le due squadre. La Viola è reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Conference League contro il Panathinaikos, mentre la Juventus dovrà trovare una reazione dopo la clamorosa figuraccia in casa contro l’Atalanta per 0-4 (risultato che non accadeva in casa bianconera dal 1967). Ma è praticamente la stessa squadra di sette giorni fa. Al 15′ sblocca il match l’ex Inter Robin Gosens. Bravo il tedesco a ribadire in rete sul batti e ribatti nell’area di rigore bianconera. La Juventus subisce il colpo e tre minuti più tardi, la Viola trova il raddoppio con la bella conclusione di Rolando Mandragora. Juventus praticamente inesistente. E la ripresa si apre peggio: al 53′ Fagioli fa filtrare per Albert Gudmundsson e l’islandese fa partire un grande conclusione a fil di palo. Di Gregorio battuto per la terza volta. Al 74′, prova ad aggiungersi alla festa anche l’ex Moise Kean, ma stringe troppo col mancino. Il match si chiude sul 3-0 e la Signora incassa un’altra figuraccia. Ora Thiago Motta è veramente in bilico.

FIORENTINA-JUVENTUS 3-0

15′ Gosens, 18′ Mandragora, 53′ Gudmundsson