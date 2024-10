Juventus, impresa a Lipsia: rimonta due volte e vince in 10 uomini

La Juventus ha vinto 2-3 contro il Lipsia, dopo una partita molto intensa e ricca di episodi. La squadra di Thiago Motta in 10 per più di mezz’ora.

RIMONTA E CONTRO-RIMONTA IN 10 – Alla Red Bull Arena match intensissimo ed emozionante fino alla fine tra Lipsia e Juventus. Anche l’Inter guarda questa partita, visto che i tedeschi saranno avversari della Beneamata il prossimo 26 novembre quando la squadra di Marko Rose raggiungerà Milano. Il match è super equilibrato, con la Juventus che nel giro di cinque minuti perde prima Gleison Bremer e poi Nico Gonzalez. Sembrano guai più seri per il difensore brasiliano e tra tre settimane ci sarà il derby d’Italia a Milano. Al 29′ occasione per Fagioli, che calcia in porta ma trova l’ottima parata di Gulacsi. Passa un minuto e precisamente alla mezzora il Lipsia passa in vantaggio con il gigante Benjamin Sesko. Nella ripresa, la Juventus entra alla grande e al 48′ Dusan Vlahovic pareggia i conti con una bellissima girata in anticipo su Orban. Il Lipsia però è sempre pericoloso, tant’è che al 53′ becca il palo con Openda. Lo stesso attaccante belga è ancora protagonista cinque minuti più tardi quando obbliga Michele Di Gregorio ad uscire con la mano fuori area: dopo revisione al Var l’arbitro espelle il portiere italiano. Il Lipsia approfitta subito della superiorità numerica e al 64′ si guadagna un rigore per ingenuità del neo-entrato Douglas Luiz che prende la palla con il braccio in area di rigore. Dal dischetto perfetto Sesko. La reazione della Juventus però è da grande squadra: prima pareggia i conti con una perla di Vlahovic e poi fa addirittura 3-2 con Francisco Conceicao.

Lipsia-Juventus 2-3

30′ e 64′ Sesko, 48′ e 68′ Vlahovic (J), 82′ Conceicao (J)