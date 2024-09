Juventus fermata dall’Empoli: un altro pareggio per Thiago Motta!

La Juventus fa fatica sul campo dell’Empoli, rendendosi non abbastanza incisiva. La sfida, valida per il quarto turno di campionato, resta inchiodata sullo 0-0.

PAREGGIO – Dopo Como-Bologna, che ha inaugurato la quarta giornata di Serie A, è il momento anche di Empoli-Juventus. La sfida di rientro dalla sosta delle Nazionali non sorride alla squadra di Thiago Motta, che viene fermata in trasferta, allo Stadio Carlo Catellani, dalla formazione di Roberto D’Aversa. Alcune occasioni pericolose hanno avvicinato i bianconeri al gol del vantaggio in più occasioni, come nel primo tempo col colpo di testa di Gatti e nel secondo con Vlahovic. Anche il nuovo acquisto Koopmeiners ha tentato la conclusione di sinistro al 50′. In ogni situazione, però, Vasquez ha sempre fatto buona guardia alla porta dell’Empoli, negando la gioia del vantaggio alla Juventus. Nell’ultima frazione di gioco ci provano anche i padroni di casa a sbloccare il vantaggio. Al 73′ Pellegri serve con un colpo di tacco Grassi che calcia in porta: anche Perin però si fa trovare pronto.

Empoli-Juventus 0-0

FINALE – La Juventus, dunque, non riesce ad andare oltre il pari in casa dell’Empoli. Questo – alla quarta giornata di Serie A – è il secondo pareggio collezionato dal team di Thiago Motta. I bianconeri, infatti, hanno chiuso il primo blocco di sfide di campionato, prima di andare a riposo nella sosta Nazionali, con un altro pareggio. In quell’occasione era stata la Roma di Daniele De Rossi a bloccarli, sempre 0-0. In attesta di vedere l’Inter scendere in campo – domani sera a Monza – la Juventus si porta di un solo punto avanti, occupando momentaneamente la vetta della classifica.