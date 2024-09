Juventus, tutto facile col PSV: tris e primi tre punti in Champions League

Tutto facile per la Juventus nell’esordio in UEFA Champions League contro il PSV Eindhoven. A Torino la squadra di Thiago Motta rifila un 3-1 agli olandesi, chiudendo di fatto la partita già nel primo tempo.

VITTORIA FACILE – Nessuna sorpresa nel debutto europeo per la Juventus, che contro il PSV Eindhoven in UEFA Champions League trova una vittoria per 3-0. Già nel primo tempo la squadra di Thiago Motta mette di fatto la gara in discesa, quando nel giro di sei minuti trova il doppio vantaggio. Ad aprire le marcature ci pensa Kenan Yildiz, bravo a sfruttare un assist di Nico Gonzalez al 21′. A seguire arriva il gol di Weston McKennie, che al 27′ fissa il risultato sul 2-0. Nella ripresa a chiudere definitivamente i conti ci pensa Nico Gonzalez, che al 52′, servito da Dusan Vlahovic, cala anche il tris. Nel finale arriva il gol della bandiera per gli ospiti, con Saibari che trova il 3-1 al 93′. Un gol che però non sposta nulla: i bianconeri conquistano i primi tre punti di questa fase campionato.

JUVENTUS-PSV 3-1

Yildiz al 21′, McKennie al 27′, Nico Gonzalez al 52′, Saibari al 90’+3