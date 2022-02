Vlahovic evita i supplementari alla Juventus: 2-1 al Sassuolo. È semifinale

La Juventus vola in semifinale di Coppa Italia grazie a Vlahovic. Il serbo l’ha decisa nel finale di partita dopo un primo tempo chiuso sull’1-1

NEL FINALE − Altra semifinale divertente e ricca di emozioni tra Juventus e Sassuolo. I bianconeri partono benissimo con Paulo Dybala che al minuto 2 sblocca già la gara schiacciando in rete dopo un’ottima progressione di Alex Sandro a sinistra. Il gol subito però non spaventa la squadra di Dionisi che si riassesta immediatamente dominando praticamente il primo tempo. Al 13′, è Mimmo Berardi a scaldare i guantoni di Perin con una conclusione da poco fuori l’area ben parata dal secondo portiere bianconero.

Tre minuti più tardi, è la volta di Geōrgios Kyriakopoulos che col sinistro impegna ancora Perin. Il grande forcing nero-verde trova però il meritato seguito al 24′: Hamed Traore prende palla sulla trequarti di sinistra e con un gran conclusione a giro di destro batte Perin. La squadra di Dionisi ci crede e al 30′ sfiora ancora il gol con un ispirato Kyriakopoulos, il cui missile terra-aria viene ancora respinto da Perin. Nel finale, si riaffaccia in avanti anche la Juventus con Vlahovic fermato a campo aperto da un’ottima risposta di Pegolo.

Nella ripresa, la Juventus si spinge in avanti alla ricerca della vittoria ma va ad infrangersi contro un grande Pegolo. Ottima prestazione del secondo portiere del Sassuolo. L’occasione più clamorosa arriva al 73′ con de Ligt che da due passi prende il palo dagli estremi di un calcio piazzato. Nel finale, è Dusan Vlahovic a non mandare la gara ai tempi supplementari. L’attaccante serbo va via a sinistra andando via a Tresoldi e con col sinistro insacca sfruttando anche una deviazione avversaria.