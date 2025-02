Juventus-Empoli, Kolo Muani e la fortuna per la rimonta

La Juventus vince in rimonta contro l’Empoli con il risultato di 3-1. Randall Kolo Muani e la fortuna hanno aiutato Thiago Motta nel successo odierno.

FORTUNATI – La Juventus evita un’ulteriore domenica da incubo e vince contro l’Empoli con il risultato di 4-1. Mattia De Sciglio ha segnato al minuto 3 e generato numerosi problemi ai bianconeri, che per 60 minuti hanno pensato al peggio. L’Empoli avrebbe potuto anche raddoppiare, ma l’arbitro nel primo tempo ha tolto un calcio di rigore precedentemente concesso proprio ai toscani. A fine primo tempo l’Allianz Stadium ha fischiato la squadra, che ha deluso le aspettative e non solo fino ad ora. Nella ripresa è Randall Kolo Muani a guidare la rimonta. Al 61′ il francese ha rubato palla a Goglichidze dimostrando tutta la sua potenza e ha segnato di destro sul primo palo. Tre minuti dopo l’attaccante è stato piuttosto fortunato perché ha deviato in maniera vincente il tiro sbilenco di Timothy Weah dai 30 metri. Lorenzo Colombo ha quasi pareggiato i conti con il suo sinistro a 10 minuti dalla fine, poi l’espulsione di Maleh ha spianato la strada alla Juventus. Thiago Motta evita così il peggio e respira in campionato anche grazie a Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao, che segnano dopo il 90′.