Juventus ed Inter in finale di Coppa Italia: solo due precedenti. Il dato – TS

Juventus ed Inter si affronteranno l’11 maggio per la conquista della Coppa Italia 2021/2022. Per le due squadre solo due precedenti all’ultimo atto di questa competizione. L’analisi di Tuttosport

PRECEDENTI – La Juventus e l’Inter si affronteranno, l’11 maggio alle 21, per la conquista della Coppa Italia. I nerazzurri hanno conquistato il trofeo per 7 volte, i bianconeri per 14 volte. Le due squadre si affronteranno per la terza volta nella loro storia in finale. I due precedenti sono lontanissimi nel tempo: risalgono alle stagioni 1958/59 e 1964/65. In entrambe le circostanze a vincere furono i bianconeri che si imposero, rispettivamente per 4-1 ed 1-0. I nerazzurri, fra due settimane, proveranno ad invertire il trend storico.

Fonte: Tuttosport