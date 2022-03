Juventus, Dybala scalpita. Vlahovic-Zakaria, sensazioni positive – Sky

L’Inter ad Appiano Gentile lavora per preparare la sfida del prossimo 3 aprile contro la Juventus. I bianconeri si sono allenati ieri alla Continassa con Massimiliano Allegri che dirige i suoi anche in questa mattinata. Ecco il report da Sky Sport.

CAMPO – Juventus-Inter sarà un big match che dirà molto sul momento dei nerazzurri e sulle ambizioni che essi possono avere fino alla fine della stagione. Da Paolo Aghemo, ecco le ultime sui bianconeri direttamente dalla Continassa. «Iniziamo dal campo. La Juventus si sta allenando. Ieri è stato il primo giorno dopo la rottura con la Juve di Paulo Dybala. L’argentino è molto pimpante e si candida come grande sorpresa per il finale di stagione. Vlahovic e Zakaria ieri hanno lavorato a parte ma sono situazioni che non preoccupano e puntano ad essere in campo contro l’Inter. Le indicazioni sono che entrambi ci saranno contro i nerazzurri e poi ci sarà da valutare l’impatto degli italiani al rientro dalle nazionali. Alex Sandro sta recuperando dal problema al polpaccio ma è da valutare. Ieri in Procura sono stati ascoltati proprio Alex Sandro e Bernardeschi ma ci saranno altre udienze. Saranno giorni intensi sotto questo profilo con l’inchiesta che si dilata nei tempi».