Juventus, due rientri quasi certi con l’Inter. La situazione – CdS

La Juventus sarà la prossima avversaria dell’Inter in campionato. Atteso lo scontro diretto di domenica 26 novembre, intanto dal Corriere dello Sport vengono spiegate le condizioni dei giocatori bianconeri.

PIANO – Massimiliano Allegri ha concesso giorni liberi ai suoi giocatori fino a lunedì, da martedì riprendono gli allenamenti per tutti. Ci saranno anche i nazionali rientrati dagli impegni per gli Europei, come Dusan Vlahovic e Filip Kostic che domani giocano la loro ultima partita con la Serbia. Manuel Locatelli, alle prese con una frattura leggermente scomposta della decima costola, farà terapie per provare ad essere presente. Per Fabio Miretti è più probabile la presenza nonostante il suo ritorno dall’Under 21 per lombalgia. Alex Sandro si è allenato parzialmente in gruppo ieri, Timothy Weah anche punta alla convocazione per la partita con l’Inter.

fonte: Corriere dello Sport – f.bon.