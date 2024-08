Juventus, doppio Vlahovic nella vittoria in casa del Verona

La Juventus vince in casa del Verona 0-3 alla seconda giornata di campionato. La squadra allenata da Thiago Motta lavora per candidarsi come antagonista per la lotta scudetto con l’Inter.

SECONDA VITTORIA – La Juventus si riconferma dopo la prima giornata, mostrando un calcio fluido, lontano dalle strategie più prudenti del suo predecessore Massimiliano Allegri. Il primo gol arriva al 28′, quando il giovane talento Kenan Yildiz, schierato da Motta dal primo minuto, trova Dusan Vlahovic con un assist perfetto. L’attaccante serbo batte il portiere avversario nonostante la tripla marcatura dei difensori del Verona. Dieci minuti più tardi, al 39′, è il giovane terzino destro Matteo Savona a sorprendere tutti, siglando il suo primo gol in Serie A. Su una palla vagante in area di rigore, Savona colpisce di testa con decisione, nonostante il tentativo di Vlahovic di intervenire sulla linea. Nella ripresa, la Juventus non allenta la presa e al 53′ trova il terzo gol su calcio di rigore.

Thiago Motta e Vlahovic, la Juventus in lotta

PER LO SCUDETTO – Con due vittorie su due partite, la Juventus si conferma tra le squadre più in forma di questo campionato. Thiago Motta sembra aver influito a livello mentale, dopo anni di gioco più conservativo. Se queste sono le premesse, l’Inter potrebbe avere una nuova antagonista nella lotta scudetto, in quella che si preannuncia una stagione entusiasmante.