Juventus, dopo l’allenamento scelta ‘insolita’ di Allegri prima dell’Inter

Massimiliano Allegri ci tiene tanto a vincere contro l’Inter e questo si nota nei particolari, anche quelli più “insoliti”. Secondo quanto riportato da Sky Sport, difatti, il tecnico bianconero ha fatto una richiesta particolare.

SCELTA INSOLITA – La Juventus questo pomeriggio si riunirà alla Continassa per quello che sarà di fatto l’ultimo allenamento alla vigilia della sfida con l’Inter. Poi – scelta insolita -, la squadra rimarrà in ritiro perché Allegri vuole compattare il gruppo e ci tiene fare bene. La conferenza stampa sarà alle 19 così poi la squadra resterà in Hotel. Domani mattina risveglio muscolare per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione prima della sfida.