La Juventus dimentica le sue finali perse: «Complimenti al Manchester City»

Come già fatto con le altre squadre che hanno vinto nelle finali UEFA contro le italiane, la Juventus si complimenta col Manchester City per il successo in Champions League. Dopo una stagione che ha visto i bianconeri sbattuti fuori ai gironi e poi eliminati in Europa League.

IRONIA EVITABILE – “Complimenti al Manchester City per la vittoria della Champions League“. È il messaggio che appare sull’account ufficiale Twitter della Juventus, subito dopo il KO dell’Inter a Istanbul. Un tweet che ricalca quelli per il West Ham (in UEFA Europa Conference League sulla Fiorentina) e il Siviglia (in Europa League sulla Roma). La Juventus l’unica squadra italiana che ha “celebrato” il successo degli avversari a Istanbul. E sì che i bianconeri di finali perse dovrebbero saperne qualcosa, visto che hanno il record fra Champions League e Coppa dei Campioni. Sette, a fronte di nove giocate, seguono Bayern Monaco e Benfica a cinque. Forse, dopo una stagione con zero titoli ma dieci punti di penalizzazione, alla Juventus farebbero bene a non ironizzare. In fondo loro in Europa dalla Champions League sono usciti ai gironi (perdendo col Maccabi Haifa) e pure in Europa League non è certo andata meglio (eliminati in semifinale)…