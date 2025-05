Juventus in dieci, beffata nel finale dalla Lazio. Chi l’ha presa? Vecino!

Nel secondo tempo di Lazio-Juventus succede davvero di tutto. I biancocelesti riescono a pareggiare i conti, dopo il gol di Kolo Muani, a un minuto dalla fine grazie alla rete di Vecino.

PRIMO TEMPO – Si procede con la trentaseiesima giornata di campionato. Dopo il Milan ieri sera, e in attesa dell’Inter in campo domani, quest’oggi è il turno della Juventus. La squadra di Igor Tudor si presenta all’Olimpico di Roma per sfidare la Lazio di Marco Baroni. Lo scontro si rivela importante, a questo punto della stagione, con entrambe le formazioni a caccia di una vittoria che garantisca l’accesso all’Europa. Nonostante il bottino in palio, il primo tempo resta inchiodato sullo 0-0. Vige l’equilibrio, infatti, nei primi 45′, senza grandi emozioni e poche occasioni importanti.

Lazio-Juventus 1-1

SECONDO TEMPO – Tutto cambia nei secondi 45′, quando al 51′ Kolo Muani mette a segno la rete dell’1-0 per la Juventus. Tutto nasce dal cross in mezzo di McKennie, che l’attaccante francese incassa in rete di testa. Dopo poco meno di dieci minuti, al 60′, i bianconeri restano in dieci uomini per un rosso diretto a Kalulu. Quest’ultimo, infatti, colpisce con una manata sulla schiena Catellanos e l’arbitro, solo dopo essere stato richiamato al monitor dal VAR, prende la decisione di espellerlo. Nell’ultimo quarto d’ora, con i bianconeri in inferiorità numerica, la Lazio tenta il forcing in attacco.

CHE FINALE! – All’88’ i biancocelesti vicinissimi alla conquista di un calcio di rigore, dopo che Di Gregorio atterra in area Castellanos. L’arbitro indica il dischetto ma il VAR annulla tutto per via del fuorigioco. La Juventus rischia ancora nell’ampissimo recupero assegnato (sette minuti). Al 90+4′ Dia colpisce il palo, poi al 90+6′ l’ex Inter Vecino la mette dentro dopo la sponda di Castellanos. La Lazio riesce, così, ad ottenere all’ultimo minuto il gol del pareggio e a restare in corsa per il quarto posto in classifica. Nella prossima sfida di campionato andrà a San Siro per affrontare gli uomini di Inzaghi.