Juventus, contro l’Inter in finale di Coppa Italia con un assente sicuro

La Juventus con la vittoria contro la Fiorentina (vedi articolo), grazie alle reti di Bernardeschi e Danilo, conquista la finale di Coppa Italia contro l’Inter ma Massimiliano Allegri dovrà fare a meno sicuramente di un giocatore.

ASSENTE SICURO – La Juventus vince contro la Fiorentina e si aggiudica la finale di Coppa Italia contro l’Inter in programma l’11 maggio alle 21 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Massimiliano Allegri adesso si concentrerà sul campionato, ma in vista della finale contro i nerazzurri dovrà fare a meno di un assente sicuro, cioè Mattia De Sciglio, diffidato e ammonito contro i viola, salterà la finale per squalifica.