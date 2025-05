Juventus in Champions League, Lazio senza coppe! E altri 2 verdetti

La Juventus va in Champions League, mentre la Roma in Europa League. La Lazio perde in casa e non va in nessuna coppa europea. Fiorentina in Conference.

CORSA ALL’EUROPA – Trentottesima e ultima giornata di Serie A ricca di emozioni con ben sei partite tutte in contemporanea, dopo le due giocate venerdì sera e le altre due ieri. Si decide la corsa all’Europa e quella per la salvezza. Per quanto riguarda l’Europa, la Juventus gioca sul campo del Venezia, la Roma a Torino e la Lazio contro il Lecce all’Olimpico. Mentre la Fiorentina, che può solo qualificarsi in Conference League, chiude con l’Udinese al Bluenergy Stadium.

Corsa all’Europa: Juventus in Champions League, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference

VENEZIA-JUVENTUS – Al Penzo, il Venezia deve vincere per evitare la retrocessione in Serie B e la squadra di Di Francesco parte alla grande segnando subito dopo appena un minuto con la ginocchiata di Fila. Match pazzo in Laguna. Prima pareggia Alberto Costa ma il gol è annullato per fallo di braccio del difensore bianconero e al 24′ Yildiz fa 1-1 senza infrazioni. Il sorpasso arriva quattro minuti dopo con Kolo Muani. Ma il Venezia non molla e al 55′ trova il gol del pareggio con Haps. Ma la Juventus ritrova la Champions League grazie al rigore di Manuel Locatelli al 73′.

TORINO-ROMA – Al Grande Olimpico, la Roma fa il suo dovere e vince agevolmente la partita contro un Torino in vacanza praticamente da un mese abbondante. Il gol che sblocca la partita arriva al 17′ con il rigore di Paredes. Nella ripresa, Saelemaekers fa 0-2 al 55′. Annullato all’84’ un gol a Cristante.

LAZIO-LECCE – La Lazio, dopo aver beffato l’Inter a San Siro impedendogli praticamente di diventare campione d’Italia, cade clamorosamente in casa contro il Lecce. Decide la partita la rete di Coulibaly al 43′. I salentini, nonostante l’inferiorità numerica per il doppio giallo a Pierotti, vincono la partita. La Lazio non entra nemmeno in Conference League. Il Lecce si salva.

ATALANTA-PARMA – A Bergamo, partita più importante per i ducali che ancora non sono salvi. Partita incredibilmente folle, con il Parma di Chivu che chiude il primo tempo sotto di due gol per la doppietta di Maldini. Ma nella ripresa, i ducali si trasformano: in gol Hainut al 49′ e Ondrejka al 70′. Quest’ultimo al 90′ fa 2-3 per la festa degli emiliani.