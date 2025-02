Juventus, ancora Kolo Muani grazie a un rigore. Al Como ne manca uno!

La Juventus supera il Como per 2-1 nell’anticipo della 24ª giornata di Serie A, conquistando tre punti preziosi che la proiettano momentaneamente al quarto posto in classifica. Ai padroni di casa manca un rigore incredibilmente non dato.

PARI AL PRIMO TEMPO – Una vittoria sofferta per la Juventus, che faticano contro un Como ben organizzato e capace di reagire dopo lo svantaggio iniziale. Alla fine, però, l’ha decisa Kolo Muani, autore di una doppietta che lo porta a quota cinque gol nelle ultime tre partite. Il Como parte con grande determinazione e si rende subito pericoloso con Nico Paz , che impegna Di Gregorio. Alla prima occasione utile, i bianconeri sbloccano il match: al 35’ una ripartenza fulminea porta al gol Kolo Muani, che riceve un assist perfetto e batte Butez con freddezza. I lariani non si abbattono e continuano a spingere. Il pareggio arriva proprio nel recupero del primo tempo (46′), quando Diao, lasciato libero in area.

Juventus a fatica, ma ancora Kolo Muani su rigore

NEL SECONDO TEMPO – Nella ripresa la Juventus non riesce a trovare ritmo e il Como continua a giocare con coraggio. I bianconeri faticano a creare occasioni da gol e sembrano destinati a un pareggio. All’80’ il Como lamenta un calcio di rigore sacrosanto: Gatti va a contatto con Douvikas nell’area di rigore dei bianconeri e corregge la traiettoria del pallone con l’utilizzo di una mano. Rischia il difensore della Juventus, ma il check del VAR conferma la decisione di campo dell’arbitro Abisso: niente calcio di rigore. La svolta arriva però all’87’, quando il portiere Butez, in un’uscita avventata, colpisce con i pugni la testa di Gatti in area. L’arbitro indica subito il dischetto, e due minuti dopo (89’) Kolo Muani non sbaglia.