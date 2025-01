Juventus, altro pareggio! Questa volta col Club Brugge. Top 8 lontana

La Juventus pareggia 0-0 contro il Club Brugge dopo una partita deludente e noiosa giocata in Belgio. Per la squadra allenata da Thiago Motta la top 8 è sempre più distante.

ALTRO PARI – La Juventus ha ottenuto un pareggio a reti inviolate contro il Club Brugge, assicurandosi così l’accesso ai playoff di Champions League. Nel penultimo turno della fase campionato, la squadra guidata da Thiago Motta ha raggiunto quota 12 punti, garantendosi una posizione tra la nona e la ventiquattresima in classifica. Al Jan Breydel Stadium, il primo tempo si è concluso senza particolari emozioni, con entrambe le squadre incapaci di creare occasioni significative. La Juventus ha mantenuto il possesso palla, cercando di costruire azioni offensive attraverso Douglas Luiz e Nico Gonzalez, ma la difesa del Bruges ha retto bene, impedendo ai bianconeri di rendersi pericolosi. Nella ripresa, il ritmo della partita è aumentato, portando a due chiare opportunità da gol. La prima è capitata a Jutglà, che non è riuscito a concretizzare un errore in disimpegno di Di Gregorio. Poco dopo, Nico Gonzalez ha sprecato un’occasione simile, nata da un’accelerazione di Mbangula.

Il pareggio allontana la Juventus dalle top 8

NIENTE DI FATTO – A caccia di punti per blindare i playoff e con i convalescenti Yildiz, McKennie e Conceicao in panca, contro il Bruges Thiago Motta prova a cambiare qualcosa con i cambi, ma la Juventus non riesce mai a trovare il gol vittoria, complice anche la solida prestazione difensiva del Bruges. La Juventus dovrà ora prepararsi per l’ultimo turno della fase campionato, con l’obiettivo di affinare il gioco in vista dei playoff.