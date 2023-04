Juventus, Allegri ritrova Milik (e non solo) prima dell’Inter − TS

Nella giornata di oggi scenderanno in campo sia la Juventus che l’Inter. Sarà quindi uno scontro a distanza per le due, che martedì si sfideranno nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. Come riportato da Tuttosport Allegri in previsione di questa gara avrà a disposizione tutte le prime punte, Milik compreso.

RECUPERI IMPORTANTI − Nel pomeriggio di oggi l’Inter scenderà in campo con la Fiorentina, ma un’occhio della squadra sarà già puntato alla partita delle 20:45 tra Juventus e Verona. Martedì ci sarà infatti l’ennesimo derby d’Italia di questa stagione, il primo dei due che vedremo nel mese di aprile. Tra i convocati di Allegri per la gara di questa sera spiccano sicuramente i nomi del reparto offensivo. Infatti insieme a Vlahovic figurano anche le altre due punte Kean e Milik. Una buona notizia per il club bianconero proprio in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia. Il recupero dell’attaccante polacco potrebbe permettere ad Allegri di gestire le energie del calciatore serbo. Milik infatti, non può ancora disputare per intero i novanta minuti, ma può tornare utile a partita in corso. Ciò gli può permettere di ritrovare le giuste sensazioni con il campo e a pochi giorni dalla sfida con l’Inter, ciò potrebbe risultare determinante.

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso