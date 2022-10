Juventus, Allegri rischia di perdere un centrocampista per sfida con l’Inter

La Juventus rischia di perdere un giocatore in vista della sfida con l’Inter del 6 novembre. Secondo le ultime di Sky Sport, Paredes ha accusato un problema al ginocchio. Di seguito tutti i dettagli

INFORTUNIO – La Juventus sta piano piano recuperando gli infortunati di lungo corso come Enrico Chiesa ma anche Paul Pogba. Nel frattempo però perde un altro pezzo. Leandro Paredes ha infatti accusato un problema al tendine del ginocchio e nella giornata di domenica 23 ottobre svolgerà ulteriori accertamenti. Per il momento salterà sicuramente il Benfica in Champions League e il Lecce in campionato ma è a rischio anche Juventus-Inter del 6 novembre.