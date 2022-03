Juventus, Allegri punta l’Inter per gli infortunati: ne recupera tre? – CdS

Non si sa ancora la data di Juventus-Inter, anche se l’uscita dei bianconeri dalla Champions League fa sì che non sia obbligatorio giocare sabato 2 aprile. In attesa di conoscere il calendario Allegri, come riporta il Corriere dello Sport in edicola, vuole recuperare alcuni infortunati.

CHI CE LA FA? – Poco più di due settimane al derby d’Italia Juventus-Inter, che sarà decisivo per entrambe le squadre. I bianconeri, usciti dalla Champions League, prima del big match giocheranno domenica alle 15 con la Salernitana. Diversi giocatori preoccupano Massimiliano Allegri, che stando al Corriere dello Sport vuole sfruttare la sosta per recuperarli e ritrovare brillantezza. I nomi sono quelli di Leonardo Bonucci, assente dal 26 febbraio, Denis Zakaria (infortunatosi nella stessa partita, contro l’Empoli) e Alex Sandro (rientro in campo incerto, complice una ricaduta). In più c’è Manuel Locatelli, risultato ieri positivo al COVID-19 (vedi articolo). Sono già rientrati Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, che puntano Juventus-Inter per essere al 100%.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore



