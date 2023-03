Juventus, Allegri ne recupera tre. Due in dubbio con l’Inter – SM

Massimiliano Allegri dopo la notizia su Filip Kostic (vedi QUI), il tecnico bianconero secondo quanto riportato da Sportmediaset intanto oggi ha recuperato altre tre pedine fondamentali. Due in dubbio con l’Inter.

CONTRO L’INTER – La Juventus e Massimiliano Allegri torna ad avere a disposizione diversi elementi per la ripresa del campionato. Sabato sera contro il Verona, infatti, ci saranno tre giocatori fermi da diverse settimane come Alex Sandro, Arek Milik e Fabio Miretti. I tre hanno lavorato alla Continassa (dove si è ripresentato anche Bremer) svolgendo l’intero allenamento con il gruppo. Gli unici dubbi riguardano Federico Chiesa e Leonardo Bonucci, visto che per Pogba bisognerà attendere ancora un po’. L’esterno ha avuto buone notizie dalla visita specialistica in Austria, ma, come per il difensore, solo all’immediata vigilia del match contro l’Hellas Verona si saprà se potrà giocare o meno. Ufficialmente, il ginocchio dell’ex viola non ha problemi seri, ma evidentemente non dà la necessaria sicurezza al giocatore. Situazione più complessa per il difensore, che ha dovuto saltare gli impegni con la Nazionale e al momento non pare arruolabile.