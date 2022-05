Juventus, Allegri contro il Genoa ne recupera uno: le ultime prime dell’Inter

La Juventus prima della finale di Coppa Italia contro l’Inter, domani affronterà il Genoa in trasferta alle 21. Un recupero importante per Massimiliano Allegri nei 20 convocati, mancano però ancora diversi giocatori. Ecco la situazione

VERSO LA FINALE – La Juventus ha resto noto la lista dei venti convocati in vista della trasferta contro il Genoa, in programma venerdì 6 maggio alle 21. Massimiliano Allegri potrà contare sull’impiego di Juan Cuadrado, tornato pienamente a disposizione contro i rossoblù. Sarà ovviamente disponibile anche contro l’Inter. Da verificare, invece, le situazioni legati a Luca Pellegrini e Manuel Locatelli (oltre Mattia De Sciglio, anche se lui non ci sarà a prescindere dato che è squalificato contro l’Inter). I due non sono stati convocati per la sfida con il Genoa. Dunque restano ancora in forte dubbio per la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 11 maggio.