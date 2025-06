La Juventus si aggrappa a Yildiz: Wydad AC battuto e qualificazione

La Juventus batte 4-1 il Wydad AC grazie ad una grandiosa prestazione di Yildiz. I bianconeri si qualificano alla fase successiva con due turni di anticipo.

SUPER YILDIZ – La Juventus gioca alle 18 italiane contro i marocchini del Wydad AC a Philadelphia. La squadra di Igor Tudor, dopo lo 0-5 rifilato all’Al-Ain, puntano al secondo successo consecutivo per ottenere la qualificazione con una giornata di anticipo agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Detto fatto e i bianconeri devono ringraziare un super Kenan Yildiz. Dopo la parata al terzo minuto di Di Gregorio sul sudafricano Lorch, al minuto 5, Yildiz scambia con Thuram e poi col sinistro insacca per l’1-0, complice anche una deviazione del difensore dei marocchini. La Juventus preme e Yildiz è veramente ispirato. Al 15′ trova una perla: va via in slalom tagliando sull’ultima trequarti e poi fa esplodere una grande conclusione di destro per il 2-0 bianconero. Il Wydad AC però non molla e al 24′, un po’ a sorpresa, riapre i giochi facendo il 2-1 con Lorch. Nella ripresa, la Juve prova a chiuderla con Kolo Muani al 61′, mentre sette minuti dopo arriva il 3-1 sempre di Yildiz. Nel finale, Vlahovic si conquista il rigore del 4-1. La “Signora” vince e si porta a casa la qualificazione.

JUVENTUS-WYDAD AC 4-1

6′ aut. Boutouil, 15′ e 68′ Yildiz, 24′ Lorch (W), 90’+3′ Vlahovic