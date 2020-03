Juventus, 121 in quarantena causa Coronavirus: il comunicato ufficiale

Dopo la notizia della positività al Coronavirus del difensore Daniele Rugani (vedi articolo), la Juventus con una nota ufficiale ha reso noto che ben 121 persone legate al club sono in isolamento volontario.

QUARANTENA – Con un comunicato ufficiale apparso questa sera sul sito della squadra, la Juventus ha reso noto che in 121 legati al club sono in quarantena dopo la positività al coronavirus del difensore Daniele Rugani. Ecco quanto comunicato dalla società biancomera: “A seguito della notizia di ieri, relativa alla positività al Coronavirus-COVID 19 del calciatore Daniele Rugani, si specifica che 121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti di Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti”.