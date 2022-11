Juventus, 0-1 con il Verona che recrimina due rigori! Sorpassata l’Inter

La Juventus è scesa in campo alle 18.30 contro il Verona al Bentegodi. I bianconeri non riescono a sbloccare il risultato nel primo tempo ma al 60′ ci pensa Kean con una rete propiziata da una doppia deviazione. Nel secondo tempo il Verona recrimina due rigori, uno inizialmente fischiato e poi revocato. Alex Sandro espulso nel finale. Il match termina 0-1

CONTINUITÀ – La Juventus di Massimiliano Allegri dà continuità alla vittoria con l’Inter battendo anche il Verona al Bentegodi. I bianconeri chiudono la prima frazione di gioco sullo 0-0. A sbloccare il risultato è Kean al 60′ con un gol propiziato da una doppia deviazione. Il Verona recrimina due rigori: il primo per un fallo di mano di Danilo giudicato non punibile e il secondo per gioco pericoloso di Bonucci, quest’ultimo inizialmente fischiato e poi revocato. Nel finale di partita rosso diretto per Alex Sandro. La sfida termina 0-1 per la Juventus che sorpassa nuovamente l’Inter piazzandosi momentaneamente al terzo posto.