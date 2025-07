Lo juventino Pavan provoca: «Marotta? La fine del Faraone. Bisseck 40 milioni, l’Inter mi fa ridere»

Pavan, giornalista e tifoso della Juventus, parla dell’Inter, alle prese tra la trattativa per Lookman e la valutazione di Bisseck.

LO JUVENTINO PROVOCATORIO – Massimo Pavan, giornalista tifoso della Juventus, provoca a Sportitalia l’Inter e Beppe Marotta per quanto riguarda Lookman e la valutazione di Bisseck: «Marotta fa la fine del Faraone, quelle erano le sette piaghe di Egitto, col Psg ne sono arrivati cinque. Mi fa ridere il fatto che l’Inter non voglia mettere cinque milioni per Lookman, l’altro giorno sentivo che chiede 40 milioni per Bisseck, ma stiamo scherzando… Poi non ne pagano 50 per Lookman. Se chiedi 40 per Bisseck, Lookman non vale 50, vale 55. Lookman arriva? Devono pagare 50 milioni. Dipende da Marotta, se paga… L’Atalanta deve fare una cosa: fare la stessa cosa fatta lo scorso con Koopmeiners, farsi pagare per quello che vuole».